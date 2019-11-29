Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme! Babası ‘müjde’ diye duyurdu

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, sosyal medyadan açıklamada bulundu. Vatan, soruşturma devam ederken ifadesini değiştiren Mürsel Küçükal’ın evine polisin baskın düzenlediği belirtti. Hesabından bir video da paylaşan Vatan, “Az önce Mürsel’in evine baskın yapıldı. Müjde kızım müjde” ifadelerini kullandı.

Rabia Naz’ı ilk bulan ve ambulansa haber veren görgü tanığı Mürsel Küçükal’ın ilk ifadelerinin tersine Rabia Naz’ın ilk bulunduğu yerden değil apartmanın yan tarafından sürünerek geldiğini gördüğünü ifade etmişti.