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Rabia Naz Vatan’ın ölümünde dikkat çeken şüphe!

Rabia Naz Vatan 11 yaşındaydı... 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı olarak bulundu. Kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi...Kızının ölümünün, kendisine bir polis memurunun söylediği gibi atlayarak intihar sonucu meydana geldiğine ikna olmayan baba Şaban Vatan, hakmücadelesi ve adalet arayışı içine girdi. TBMM'de de olayla ilgili komisyon kuruldu... Bugün ise soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

12:01 -
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Rabia Naz Vatan’ın ölümünde dikkat çeken şüphe!

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonunun da Eynesil’de bulunduğu bir günde ortaya çıkan detayda Rabia Naz'ın tırnaklarından erkek DNA'sı çıktığı tespit edildi. Bu gelişmenin soruşturmanın seyrini değiştirmesi bekleniyor.

EVİNİN ÖNÜNDE YARALI BULUNMUŞTU

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi’ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen 2 ayrı raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtilirken, soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvurulduğu açıklanmıştı.

TRABZON ADLİ TIP’INDAN ÇARPICI DETAY

Trabzon Adlı Tıp raporunda Rabia Naz Vatan’ın ölümünden sonra alınan kan ve doku örneklerinin Rabia Naz’a ait olduğu teyit edilirken sürpriz bir şekilde en az biri erkek birden fazla kişiye ait DNA izleri de ortaya çıktı. Fotoğraf: İHA

Yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de kurulan Araştırma Komisyonu’nun, Rabia Naz Vatan’ın ailesi ile görüşüp incelemelerde bulunmak için Eynesil'de bulunduğu sırada Trabzon Adli Tıp'ın hazırladığı raporda çarpıcı detayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Trabzon Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda “Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan ait DNA profilini içerdiği tespit edildi” ifadeleri yer aldı.

FOTO:İHA- Baba Şaban Vatan, kızının ölümünden sonra hukuk mücadelesi başlattı.

TBMM KOMİSYONU BABAYI DİNLEYECEK

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia'nın babası Şaban Vatan'la görüşecek. Şaban Vatan kızının ölümünü araştırırken, gözaltına alınmış, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için hastaneye yatırılmıştı. (İHA)

 

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Son güncelleme: 12:22 08.11.2019
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