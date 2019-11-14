Rabia Naz’ın babasından ‘gözaltı’ isyanı

Şaban Vatan Naz Twitter'da paylaştığı videoda Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili birbirinden çarpıcı iddialarda bulundu. Eynesil'de gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmadığını belirten baba Naz, “Neler oluyor, bu kadar çabayı gayreti Rabia Naz'ın ardındaki katillerini arama sürecinde bulunsaydınız ya” diye sitem etti.

‘NASIL OLUR DA GAZETECİLER SUÇLU GÖSTERİLİR’

Gazetecilerin sabaha kadar gözaltında tutulduğunu belirten Şaban vatan Naz, gazetecilerin suçlu olmadığını, ifade değiştiren kişilerin suçlu olduğunu belirterek “Aynı Şaban Vatan’a akıl yaptığınız gibi saatlerdir gazetecileri gözaltında tuttunuz. Sabaha kadar gazeteciler gözaltında kaldı. Nasıl olur da gazeteciler suçlu gösterilir. İfade değiştiren kişiler suçludur. Güler Vatan ile Mürsel Küçük bu durumda neden ve niçin ifade değiştirdiklerini ortaya getirmedikleri halde suçludur.” ifadesini kullandı.

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‘REZİLLİKTİR REZALETTİR’

Soruşturmanın geldiği aşamada olayla ilgili kritik bilgiler veren baba Naz, çatıdaki sundurmanın Rabia Naz’ın atlamasına imkan vermeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu açık, 12 metre mesafe bu kabul edilemez. Bu nasıl haldir, bu rezilliktir bu rezalettir. Bugün gazeteci arkadaşlarımızı gözaltına alıyor. Savcılık böyle çalışıyor. Savcılık katilleri arasın, bulsun ortaya getirsin. Savcılık siyah doblo marka araba olaydan önce neredeydi, olay günü neredeydi, olaydan bir gün sonra neredeydi bunları ortaya getirsin.

‘NEDEN ŞİKAYETTE BULUNDUĞUM KİŞİLERİN DNA ÖRNEKLERİ ALINMIYOR’

Savcılık neden 13 DNA’de özellikle ambulans şoförü ve iki ambulans hemşiresiyle 3 kişi ve orada duruma şehitlik etmiş kişilerin sadece DNA’larını alıyor? Neden şikayette bulunduğum kişilerinkini almıyor? Neden bazı polis memurlarınkini almıyor? Bize metruk evde bayan vücut sıvı DNA’sı sadece sunulmuştu. Orada bulunan DNA neden gizlendi ? Olayın ilk savcısı elbise inceletmişti, DNA sonucunda erkek DNA’sı durumu deniliyor. aynı zamanda baba ile oğlu DNA vermedi durumu sunuluyor.

SAVCIYA SESLENDİ

Sayın Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, bu nasıl bir rezalettir? Rabia Naz’ın üzerindeki yelek kime aittir haberiniz var mı? Üzerindeki giydiği pantolon kime aittir haberiniz var mı? Üzerindeki yelek erkek yeleği, üzerindeki pantolon erkek pantolonu hiç mi sizin empati yaparak veya daha geniş açılardan düşünme durumunuz olmadı? Nasıl bir açıklama yapacaksınız siz tırnaktaki DNA’yı bulun, bana bunu bulun getirin.”