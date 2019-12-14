Rabia Naz’ın kıyafetlerinde lastik izi bulundu

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan soruşturması ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan Cuma günü, gizliliğin kaldırılmasının ardından incelemeye devam ettiğini belirttiği dosyada bulduğu bir raporu paylaştı.

Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan söz konusu uzmanlık raporunda, Rabia Naz Vatan’ın olay günü giydiği kıyafetlerdeki bazı izlerin, “araç lastik izi olabileceği” belirtiliyor. 7 Ağustos tarihli raporda, “Okul üniforması ile pantolonda bulunan kırışıklıklar ve katlanma izlerinin bulunduğu bölgelerin VSC 6000 HS inceleme cihazında morötesi (UV) ışık kaynakları kullanılarak detaylı incelendiği” belirtiliyor.

‘SÖZ KONUSU İZLER ARAÇ LASTİK İZİ OLABİLİR’

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre raporda, “İncelemede sağ kol ve sağ bacak bölgesinde kavisli ve belli desenler içeren izlerin bulunduğu, söz konusu izlerin kıyafetin lifli yapısının içine nüfuz ettiğinden okul üniforması ile pantolon üzerinde oluşan izlerin baskı sonucu oluştuğu kanaatine varılmıştır” sonucu yer alıyor

Söz konusu rapor şöyle devam ediyor: “Okul üniforması ile pantolon üzerinde oluşan izlerin yukarıda saymış olduğumuz bulgular ile beraber muhakeme edildiğinde, söz konusu izlerin araç lastik izi olabileceği değerlendirilmiştir.”

BABA VATAN İKİ POLİSTEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba Vatan Cuma günü, Rabia Naz’ın öldüğü 12 Nisan 2018 tarihinden itibaren Eynesil’den satılmış olan Fiat Doblo, Peugeot ve Renault Kangoo marka araçların tespitinin yapılması için Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi.

Rabia Naz’ın kıyafetlerinin Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bir ay kaldığını ve burada giysilerin üzerindeki tozların “temizlendiğini” öne süren Vatan, dilekçede ilgili polis memurlarının “delil karartma suçundan” yargılanmalarını talep etti.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ‘KANIT YOK’ DEMİŞTİ

Resmi makamlarca Rabia Naz Vatan’ın apartmanın çatısından düştüğü ya da intihar ettiği ihtimalleri değerlendiriliyordu. Şaban Vatan ise bir otomobilin kızına çarptığını öne sürüyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık” demişti.