Rabia Naz’ın ölümün araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün araştırılması için verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu imzasıyla verilen araştırma önergesinde kızının ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan'ın bu süreçte gözaltına alınmasının Rabia Naz'ın ölümünün siyasi erk sahipleri tarafından karartıldığı iddialarını güçlendirdiği belirtilmişti. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, “Rabia Naz'ın ölümü bir kazaysa da ortaya çıksın, bir cinayetse de ortaya çıksın, sorumlular korunmasın.” dedi.

Önergede şu ifadeler yer almıştı:

Daha önce de farklı dönemlerinde siyasetçilerin, güç ve mevki sahibi kişilerin ve yakınlarının karıştığı trafik kazalarının ve cinayetlerin üzerinin örtüldüğüne ilişkin kuvvetli iddialar göz önüne alındığında, 11 yaşındaki bir çocuğun şüpheli ölümünün etkin şekilde soruşturulmaması, adalete karşı güvensizliği pekiştirmektedir.

Yaşam hakkı ve etkin soruşturma yükümlüğü ulusal ve uluslararası birçok kanun ve sözleşme kapsamında düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Yaşam hakkının öneminden hareketle bu hakka yönelik gerçekleştirilen ihlallerin devletin yetkili makamları tarafından demokratik usullere uygun olarak etkili bir şekilde soruşturulması gerekir. Zira bir hukuk devletinde ve demokratik bir toplumda kişilerin yaşam haklarının korunduğundan emin olarak güven içinde yaşamaları önemlidir.

Rabia Naz'ın ölümü hakkında yürütülen soruşturmada söz konusu ihlallerin siyasi güç sahibi kişilerin talimatıyla yapıldığı ve olayı karartma amacı taşıdığı iddiaları mevcuttur. Daha önce de siyasi güç ve mevki sahibi kişilerin ve yakınlarının karıştığı suçların üzerinin örtülmesi kamuoyunun adalete olan inancını derinden yaralamıştır.

Bu nedenle, Türkiye'de Rabia Naz olayı ve çocuk ölümleri başta olmak üzere şüpheli ölümlerde etkin soruşturma yükümlülüğüne ilişkin ihlallerin, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki usulsüzlük ve cezasızlığın nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması büyük önem taşımaktadır.