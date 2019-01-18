Rahmi Turan: Bu davadan alnımızın akıyla çıkacağız

Sözcü Gazetesi'ne yönelik başlatılan ikinci kumpas davasını izleyen ve basın yasasındaki ilgili maddeleri hatırlatan Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan "Bu davanın kabul edilmemesi gerekirdi." dedi.

Sözcü’ye yönelik açılan dava ile ilgili konuşan Rahmi Turan “Haksız bir dava olduğu için önemli. Tamamen gazetede çıkan yazılarla ilgili bir dava. Daha önceden bu yazılarla ilgili savcılık soruşturma açmış ve takipsizlik karar verilmiş. Aradan 1 yıl geçtikten sonra yeniden dava açılıyor ve bu hukuka aykırı. Basın yasasına da aykırı. Bir haber ya da köşe yazısı basıldıktan sonra 4 ay içinde dava açılmak zorunda. Ama yasa hiçe sayılıyor dava açılması hukuk dışı. Bu konuda deneyimli hukukçular böyle söylüyor. Bu davanın kabul edilmemesi gerekirdi. Beraat kararı bekliyoruz. Metin Yılmaz zaten iddiaları haberleri göstererek tek tek çürüttü. Emin Çölaşan da açıkça anlattı. Avukatlarımız da gerekeni yapıyor. Bu davadan alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.” dedi.