Rahmi Turan kimdir? Rahmi Turan’ın hayat hikayesi…

Rahmi Turan 1939 yılında İstanbul’da doğdu. 17 yaşında öğrenciyken muhabir olarak gazeteciliğe başladı. Öğrencilik yıllarında spor muhabirliği yaptı. İstanbul Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi.1960-61 yıllarında yedeksubay olarak vatani görevini yaptıktan sonra önce Yeni Sabah, sonra Akşam Gazetesi'nde önce spor muhabiri, sonra spor şefi ve spor sorumlu müdürü olarak görev yaptı. 1966-67 yıllarında Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin yarışmasında mizanpaj birincisi oldu.

TİRAJ REKORLARI KIRDI

1967 yılında Hürriyet Gazetesi'ne transfer oldu. Aynı yılın sonunda Hürriyet'in yan yayını olan Son Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne getirildi.

1968 yılının Kasım ayında, ön dönemin en ünlü gazete patronu olan Haldun Simavi, yeni çıkaracağı gazetenin sorumluluğunun 29 yaşındaki Rahmi Turan'a verdi. Turan, 26 Kasım 1968'de, ofset tekniği ile yayınlanan ilk gazetelerden olan Günaydın Gazetesi'ni kurup yayına başlattı. Günaydın Gazetesi kısa sürede Türkiye'nin en çok satan gazetesi haline geldi. Tirajı zaman zaman 1 milyonu aştı. 1969 yılında Günaydın Gazetesi'ndeki başarısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin mizanpaj başarı ödünü kazandı. Rahmi Turan 1983 yılında, Günaydın'ın yan yayını olan Tan Gazetesi'ni çıkardı. Mizah ve espri yönü ağır olan Tan bir buçuk milyon tiraja ulaşarak rekor kırdı.

BUGÜNE KADAR 7 GAZETEYİ YAYIN HAYATINA KAZANDIRDI

1985 yılında Yeni Asır Grubu'nun patronu Dinç Bilgin'le anlaşan Rahmi Turan, Sabah Gazetesi'ni hazırlayıp yayın hayatına soktu. Sabah Gazetesi Rahmi Turan zamanında net 650 bin satışa ulaşarak Türkiye'nin önde gelen gazeteleri arasında yer almasını sağladı. Turan, 1989-90 yıllarında bir süre Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. 1989 yılında Bugün Gazetesi’ni, Asabi Gazetesi’ni Dinç Bilgin tarafından, 1990 yılında Meydan Gazetesi’ni, 1996 yılında Gözcü Gazetesi’ni Aydın Doğan tarafından kurdu ve yönetti. Tüm bu gazeteler yüksek tirajlara ulaştı. Daha sonra yayın hayatına geçen Sözcü Gazetesinin kurulmasında da yardımları olmuştur. Gazete yöneticiliği görevini bırakan Rahmi Turan Hürriyet Gazetesi'nde yaklaşık 3 yıl köşe yazarı olarak çalışmıştır. 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren haftada 4 gün Sözcü Gazetesinde “baş yazar” olarak yazı yazmaktadır. Rahmi Turan, Türkiye'de yüksek tirajlı gazete çıkartma rekortmenidir. Bugüne kadar 7 gazeteyi hazırlayıp yayın hayatına sokmuştur. Bu yalnız Türkiye'de değil, dünyada bir rekordur.

ESERLERİ

Rahmi Turan'ın basılmış çok sayıda kitabı da vardır. Bunların en ünlüleri Dağların Sesi romanı ile Kara Murat dizisidir. Dağların Sesi romanı üç ayrı kitabevi tarafından basılmıştır. Kara Murat romanları 18 cilttir. Bunların 9'u Erler Film tarafından sinemaya aktarılmış, Kara Murat rolünu ünlü aktör Cüneyt Arkın canlandırmıştır.

ÖDÜLLER

1967 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği mizanpaj birincisi.

1969 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin en başarılı mizanpaj ödülü.

1987 yılında Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen “Yılın en başarılı gazetecisi” ödülü.

2000 yılında Yolsuzlukla Mücadele Derneği'nin “Onur ödülü”

2001 yılında Hukukun Egemenliği Derneği'nin “Şeref Ödülü”

2011 yılında Meclis Dergisi tarafından “Yılın Gazetecisi” ödülü.