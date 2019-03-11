Rakip adayı alana sokmadı, yuhalandı!

Çan Belediyesi tarafından geleneksel Deve Güreşleri Festivali hafta sonu düzenlendi. Deve güreşleri esnasında CHP'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ekibi ile birlikte vatandaşları selamlamak istedi.

Güreş alanındaki belediye görevlileri Bülent Öz’ü alana almadı. Kapıda kısa süreli bir gerginlik yaşandı. O sırada durumu gören vatandaşlar, alandaki Abdurrahman Kuzu’yu yuhalamaya başladı. Bunun üzerine Bülent Öz ve ekibi alana alındı.

“GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDILAR”

Güreşlere giderek vatandaşları selamlamak istediklerini belirten Öz, “Güreşlerde adaylar sahayı gezerek bir tur atarlar. Halk selamlanır davullar eşliğinde. Bu her sene yapılır ve bir gelenektir. Fakat alana girmek istediğimizde görevliler bizi içeri alamayacaklarını söylediler. Bizde yanlış yaptıklarını söyledik. Halkı selamlamak istiyoruz dedik. Kapıyı açmaması için bir talimat almış gibi konuştu. Bunun üzerine durum bir yuhalama olayına dönüştü. Seyirciler duruma tepki gösterdi. Halkın tepkisini gördükten sonra geri adım atmak zorunda kaldılar. Her güreşte siyasiler halkı selamlar ama bugün maalesef geleneklerimize aykırı bir işlem yapılmıştır.” dedi.

