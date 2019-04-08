Ramazan ayı ne zaman? 2019 Ramazan ayı başlangıç tarihi…

Rahmet ve bereket ay Ramazan ayına sayılı günler kala Müslümanlar hazırlıklara başladı. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan müminler ilk oruç tarihini araştırıyor. Müslümanlar Ramazan ayı yaklaşırken bu mübarek ayı en güzel şekilde değerlendirmek için hazırlıklara başladı. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan’ın 1. günü ise 5 Mayıs 2019 pazar günü başlayacak. 4 Haziran, Salı 2019 günü ise son gündür.

RAMAZAN’DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:

“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”

GEÇEN SENE PİDE FİYATI

Geçen sene pide fiyatları kilo fiyatı olarak 6 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. 300 gramlık ortalama boyuttaki bir pide 2 liraya satılmaktaydı.