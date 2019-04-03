Şaban ayı tarihi: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Berat Kandili ne zaman?

Rahmet ve bereket ay Ramazan ayına sayılı günler kala Müslümanlar hazırlıklara başladı. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan müminler ilk oruç tarihini araştırıyor. Haberimizden Ramazan ayınını ne zaman başlayacağını ve Berat Kandili tarihini öğrenebilirsiniz. Peki Şaban ayı ne zaman başlayacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs'da başlayacak.

2019 RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI TARİHİ

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)