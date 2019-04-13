Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

Rahmet kapılarının sonuna kadar aralandığı Ramazan Ayı adım adım yaklaşırken bir ay boyunca oruç tutacak olan müminler ilk oruç tarihini araştırıyor. Ramazan ayı bu yılda güzelliklerle eda edilecek. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte ilk orucun tutulacağı tarih…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan'ın 1. günü ise 5 Mayıs 2019 pazar günü başlayacak. 4 Haziran, Salı 2019 günü ise son gündür.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek. 7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.

GEÇEN SENE PİDE FİYATI

Geçen sene pide fiyatları kilo fiyatı olarak 6 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. 300 gramlık ortalama boyuttaki bir pide 2 liraya satılmaktaydı.