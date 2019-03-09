Üç aylar başladı ve İslam dünyası üç aylarda neler yapılır merak ediyor. Hz. Peygamberimizin Aleyhisselam’ın yani Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Receb Allah”ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu buyuruyor. Ramazan ayı ne zaman? Üç aylar başladı mı?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019’da başlayacak. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan’da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan’da 6 Mayıs'da başlayacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019’da başladı. Bu tarih itibariyle Recep ayı idrak edilecek. 2 Nisan’da ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 6 Nisan’da başlayacak ve 19 Nisan’da Berat Kandili ihya edilecek. On bir ayın sultanı Ramazan’da 6 Mayıs'da başlayacak.

3 AYLARIN ÖNEMİ

Üç aylar Regaib Kandili ile başlıyor. Hz. Peygamberimizin Aleyhisselam’ın yani Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Receb Allah”ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu buyuruyor. Üç aylar Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eriyor.

3 AYLAR ORUCU NEDİR?

Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas der ki;

“Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar

etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki

hiç tutmayacak sanırdık.”

Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen

de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu.

Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.

Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur;

Receb-i Şerîf’in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu

olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük

günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların

af ve mağfiretine vesile olur.