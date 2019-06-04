2019 Bayram namazı saati: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı vakitleri…

Birçok kişi bayram tatilini farklı şehirlerde geçirecek ve bayram namazına hazırlıklı olmak istiyor. Ramazan Bayramı için kısa bir zaman kala namaza gidecek vatandaşlar saatleri Google üzerinde araştırmaya başladı. Bayram namazı saat kaçta diye merak ediyorsanız sorunuzun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLÇE İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Not: yukarıdaki link aracılığı ile il il ve ilçe ilçe bayram namazı saatini öğrenebilirsiniz. Açılan sayfada il ve ilçeyi seçtikten sonra Ramazan imsakiyesenin sonunda bayram namazı vakti yer almaktadır.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: “Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15, İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01.” Bayram namazı, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da 06.09, Almanya’nın başkenti Berlin’de 05.40, İngiltere’nin başkenti Londra’da 05.38, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 05.48’de eda edilecek.



RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye’de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?

Ramazan ayın ın sonundaki dini bayram için Türkiye’de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı’nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.