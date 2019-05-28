Ramazan Bayramı ne zaman? Arefe Günü tatil mi?

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü (Arefe Günü) saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 7 Haziran Cuma gününü de idari izin ilan etti. Haftasonları da eklendiğinde 9 günlük bir bayram yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00’te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

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10 GÜNDEN AZ TATİL YAPMAK DİNLENDİRMİYOR

Bedenen ve ruhen dinlenmek, bir yıllık yorgunluğu atmak için tatil şart. Ancak uzmanlar, 3-4 günlük kısa tatillerin daha fazla stres oluşturduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bir yıllık yorgunluğu atmak için 10 günlük tatil yapılmalı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahir Yeşildal, tatilin verimli geçirilmesini, bedenen ve ruhen dinlenmek gerektiğini söyledi. Yaz mevsiminin özellikle çalışanlar için tatil anlamına geldiğini belirten Dr. Mahir Yeşildal, tatilin de mutlaka verimli geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Tatilde bedenin ve ruhun dinlenmesi gerekiyor” diyen Dr. Mahir Yeşildal, tatilin süresinin de çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“3 gece 4 gün bir tatil köyünde kalmak tatil yapmak demek değil, beynimizin tabiri caizse resetlenebilmesi için, yıl içerisindeki stresi atabilmesi, kendini yenileyebilmesi ve yeni bir yıla hazırlanabilmesi için ortalama en az 10 günlük tatile ihtiyaç var, 10 günün altındaki tatillerde yeterince dinlenilemez. 4-5 günlük bir tatil sonrasında aslında yeterince dinlenemeden iş başı yaptığımızı fark ederiz. O nedenle bu süreye dikkat etmek gereklidir. 3-4 günlük tatillerin kişiye pek katkısı yok, 10 günün altındaki tatiller çok efektif değil. Tatilde dinlenmeye özen göstermek gerekiyor. Eğleneceğim diyerek geceyi iki saatlik uykuyla geçirirseniz bu da tatil olmaz. Ofisinize, okulunuza ya da işinizin başına döndüğünüz zaman geçen yılın stresine ek olarak yeni bir stres de eklenmiş olur.”