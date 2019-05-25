Ramazan Bayramı ne zaman? Bayrama kaç gün kaldı?

Ramazan ayı içerisinde olduğumuz bugünlerde vatandaşlar, en önemli ibadetlerinden biri olan oruç farzını yerine getirirken bir taraftan da Ramazan Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. Tatilciler, uçak veya otobüs biletlerini tükenmeden almak için Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte? sorusuna cevap arıyor. İşte Ramazan Bayramı’nın başlayacağı tarih…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefesi 3 Haziran Pazartesi gününe geliyor. 4-5-6 Haziran ise Ramazan Bayramı olacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin gönderilen idari izin yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.”

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ANLAM VE ÖNEMİ

Bilindiği gibi, halk arasında “üç aylar” diye anılan “Recebü’l-ferd”, “Şa’bânü’l-muazzam” ve “Ramazânü’l-mübârek” aylarının İslam dininde özel bir yeri vardır. İçerisinde “Regâib” ve “Mi’râc” kandillerinin bulunduğu ve Âdem aleyhisselam’dan beri kıymetli olan Recep ayı ile “Berât” kandilinin bulunduğu Şa’ban ayı göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş, dört gözle beklenen, ayların sultanı Ramazan ayı da idrak edilmiş ve 4 Aralık Çarşamba günü ise nihayete ermiştir. Dün 1 Şevval-i şerif (5 Aralık) Perşembe günü, Ramazan Bayramının 1. günü idi. Bugün ise bayramın 2. gününü idrak etmiş bulunuyoruz. Allahü teala, necip milletimizin ve bütün Müslümanların sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara kavuşmalarını nasip buyursun.

Bayramların cemiyet hayatımızda çok özel bir yeri vardır. Çocuklar, gençler, olgunlar ve yaşlılar grup grup camilere doluşurlar, büyük bir huşu içerisinde namazlarını eda ederler. Bayram namazından sonra bütün Müslümanlar birbirlerinin bayramlarını tebrik ederler, daha sonra aile büyükleri, eş-dost, akraba ve komşuları ziyaret ederek, büyüklerin ellerini öpüp dualarını alırlar. Bayramlar sevgi ve saygının artmasına vesile olur. Yine dini bayramlarımızdaki güzel adetlerimiziden biri de, yetimler, fakirler, garipler ve çocukların sevindirilmesi, yardıma muhtaç kimselere yardım ellerinin uzatılması, ictimai yardımlaşma ve dayanışmanın tezahür etmesidir. Ramazan bayramında fakirlere sadaka-ı fıtır verilmesi, kurban bayramında ise, akrabaya ve komşulara kurban etinden dağıtılması ne kadar hikmetlidir.

Birlik ve beraberliğe vesile…