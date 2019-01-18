2019 resmi tatiller listesi: Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman?

2019 yılında toplam 121 gün tatil yapılacak. Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor? 2019 yılında resmi tatiller, dini bayram tatilleri Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte 2019 yılının resmi tatiller listesi...

Tatiller çalışma hayatına verilen mola olarak bir nefes alma fırsatı olarak görülüyor. Resmi Gazete’de “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” olarak yayınlanan bilgilerin paylaşılması ile birlikte resmi tatiller listesi de belli oldu. 121 gün resmi tatilden, 104’ünü hafta sonu tatil günleri oluştururken; 17'sini cumartesi ve pazara denk gelmeyen günleri kapsıyor. Peki bayram tatilleri hangi güne denk geliyor?

2 BUÇUK GÜN ARTABİLİR

2019’da Kurban Bayramı son günü Çarşamba olduğu için tatilin birleştirilip Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil ilan edilmesi, Ramazan Bayramı arefesi Pazartesi olduğu yarım gün iznin tam güne tamamlanması gündeme gelebilir

Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanunu şöyledir:

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

2019 DİNİ TATİLLER

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı