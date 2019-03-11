Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatili kaç gün? Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman başlıyor?

Erken rezervasyon fırsatları ve ucuz uçak biletleri için 2019 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatil planını şimdiden yapanlar için resmi tatil takvimi belli oldu. Peki Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda 9 günlük tatil olacak mı? İşte bayram tatili ve resmi tatillerle ilgili tüm merak edilenler…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefesi 3 Haziran Pazartesi gününe geliyor. 4-5-6 Haziran Ramazan Bayramı olacak. Cuma günü de izin alınması halinde bayram tatili bir haftaya çıkartılabilir. Fakat tatilin 9 günlük olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi 10 Ağustos Cumartesi günü. Bayram 11-12-13-14 Ağustos. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatile dahil edilmesi ile bayram tatili 9 güne çıkabiliyor. Fakat resmi olarak tatil açıklaması yapılmadı.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA 9 GÜN TATİL OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan açıklamaya göre bu sene Ramazan Bayramı 4 Haziran 2019 salı günü başlıyor.

Yani 03 Haziran pazartesi günü arefe 04 Haziran salı günü ramazan bayramı ikinci günü, 05 Haziran çarşamba günü ramazan bayramı ikinci günü, 06 Haziran perşembe günü ramazan bayramı üçüncü günü olacak.

Geçtiğimiz senelere bakacak olursak 2019 Ramazan Bayramının 9 gün tatil olması bekleniyor. İlerleyen günlerde bakanlar kurulu tarafından yapılan açıklamayla birlikte konu netlik kazanacak. Böylelikle aşağıda belirttiğimiz günlerde resmi tatil olacak.

01 Haziran Cumartesi

02 Haziran Pazar

03 Haziran Pazartesi

04 Haziran Salı

05 Haziran Çarşamba

06 Haziran Perşembe

07 Haziran Cuma

08 Haziran Cumartesi

09 Haziran Pazar