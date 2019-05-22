Ramazan için seferi organizasyon

AKP'li Bağcılar Belediyesi Ramazan Programı Etkinlikleri kapsamında ay boyunca bir dizi etkinliğe sahne oluyor. Belediye, ilçe sınırları içerisinde yaptığı iftarların yanı sıra, “Yurtdışı kardeş şehirler” etkinlikleri kapsamında, Almanya ve Kazakistan'a 1 milyon 691 bin 910 lira masrafla gezi düzenliyor. Bağcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de 3 milyon 871 bin TL'ye mahalle iftarları için sözleşme imzaladı. Bu iftarlarda 140 bin pakette sıcak yemek, 7 bin 500 personele tabakta sıcak yemek, 20 bin iftar menüsü, 8 bin sahur kahvaltısı yer alıyor.

TÜM HARCAMALAR BELEDİYEDEN

2019 yılında Bağcılar Belediyesi Ramazan Programı Etkinlikleri kapsamında sahne kurulumu, ses ve ışık sistemi, LED ekran, aydınlatma, sunucu, konser, panel düzenlenmesi, bayramlaşma töreni organizasyonu yer alıyor. Panel katılımcıları arasında Hayrettin Karaman, Mustafa Armağan, Tuğrul İnançer, Yavuz Bahadıroğlu gibi isimler yer alıyor.

Yurtdışı kardeş şehir iftar etkinlikleri kapsamında ise Kazakistan'da 2 kentte, Almanya'da ise Hamm kentinde etkinlik yapılırken, Köln ve Düsseldorf'a gezi düzenlenmesi var. Organizasyona katılanların ulaşım, seyahat, konaklama, yeme içme tüm harcamaları belediye tarafından karşılanacak. Türkiye'den giden sanatçı, konuşmacı, görevli ve misafirlerin tüm masrafları da belediye tarafından karşılanacak. Almanya'ya gidecek 50 kişilik misafir ve davetlilerin Köln ve Düsseldorf'taki gezileri için uçak gidiş dönüş, 1 otobüs ve 1 VIP araç ile rehber, 4-5 yıldızlı otelde konaklama masrafları karşılanacak.