Ramazan imsakiyesi: Tüm iller için iftar ve sahur vakitleri… İftar saat kaçta?

Diyanet Ramazan imsakiyesine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Ülkemizin doğusu ile batısı arasındaki mesafe 1,5 saate yakın bir saat farkı yaratmaktadır. Bu nedenle iftar, sahur ve imsak vakitleri ilden ile hatta aynı ilçeleri arasında bile farklı olabilmektedir. Merak edilen iftar saatlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte 2019 Ramazan imsakiyesi…

İFTARA KAÇ SAAT KALDI?

2019 İFTAR SAATLERİ | İL İL İFTAR VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

ANKARA İFTAR SAATLERİ

İZMİR İFTAR SAATLERİ

BURSA İFTAR SAATLERİ

ANTALYA İFTAR SAATLERİ

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

2019 yılında on bir ayın sultanına 6 Mayıs Pazar günü merhaba diyerek coşku ve sevinç ile karşılayacağız. Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat'la devam eden, bin aydan daha hayırlı bu mübarek aya 3 Haziran Pazartesi günü elveda diyeceğiz.

VAKİT FARKLILIKLARININ NEDENLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığına, vatandaşlardan imsak ve iftar vakitlerindeki farklılara yönelik sorular geldiğini aktaran İşlek, namaz vakitlerinin güneş ışığının yeryüzüne gelişiyle ilgili olduğunu, bulunulan yerin enlem, boylam ve güneş ışığının hareketini hesaba katmadıklarını belirtti.

İşlek, güneşin 23 derece 27 dakikalık eğimi nedeniyle özellikle 21 Haziran ve 21 Aralık’a yakın zamanlarda güneş ışığının açısında uç noktalarda değişiklik olduğunu kaydederek, “Eşitmiş gibi veya yakınmış gibi olan zamanlar, 21 Mart ile 23 Eylül gece-gündüz eşitliğine yakın zamanlarda olur. Bize, vatandaşlarımızdan çok soru gelmekte. ‘İşte İstanbul ile Hatay biri kuzeyde batıda, ötekisi güneyde doğuda ama vakitler arasında ya çok yakın ya çok fark var. Bu neden oluyor? Yanlış mı yapıyorsunuz?’ gibi sorular. Bu tamamıyla 23 derece 27 dakikalık açıdan fark etmektedir.” bilgisini verdi.