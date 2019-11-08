Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman?

Birçok kişi 2020’de Ramazan'ın başlangıç tarihini ve Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Ramazan ve Ramazan'dan hemen sonra başlayacak Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler ve ilk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR? RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

2020 yılında Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. İlk teravih namazı da 22 Mayıs akşamı kılınacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs'a gelecek gününe denk gelecek.