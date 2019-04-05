Ramazan ne zaman? İşte İslam aleminin merak ettiği soru… Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ne zaman başlayacak? İslam alemi tarafından en bin aydan değerli ay olarak adlandırılan Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Ramazan ayı bu yılda güzelliklerle eda edilecek. Vatandaşlar ilk orucun hangi akşam tutulacağını merak ediyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan’ın 1. günü ise 5 Mayıs 2019 pazar günü başlayacak. 4 Haziran, Salı 2019 günü ise son gündür.

GEÇEN SENE PİDE FİYATI

Geçen sene pide fiyatları kilo fiyatı olarak 6 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. 300 gramlık ortalama boyuttaki bir pide 2 liraya satılmaktaydı.

RAMAZAN’DA SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet Ramazan ayında sahura kalkmak ile ilgili merak edilenlere açıklık getirdi:

“Sahura kalkmamak ‘günah’ değil. Ama sahur’a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap” denildi. Sahur’da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.”