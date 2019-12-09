Randevuevini basan polislere 10 bin lira rüşvet teklif etti

İstanbul’da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişanca Mahallesi’nde bir adresin ‘randevuevi’ olarak işletildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adresi takibe alan polis, evden çıkan iki kişiyi sorguladı.

MÜŞTERİLER İTİRAF ETTİ: 200 LİRA VERDİK

Sorgulanan kişiler 200 lira karşılığında bir kadınla cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Savcılık kararıyla gözaltına alınan evdeki yabancı uyruklu Zeynep H., fuhuş yaptığını kabul etti, kendisine zorla fuhuş yaptıran ‘Ebru’ adındaki kadının evde olmadığını söyledi.

Polis baskınından habersiz olan Ebru, Zeynep H.’yi telefonla aradı. Baskını öğrenen kadın satıcısı, telefonda konuştuğu polislere, Zeynep H.’nin serbest bırakılması için 10 bin lira teklif etti.

KENDİ GELMEDİ, BAŞKASINI GÖNDERDİ

Savcılık izniyle rüşveti kabul eden polisler, kadına parayı getirmesi için adres verdi; Yedikule Mahallesi’ndeki bir tekel bayii önünde görüşme ayarlandı. Görevli polisin yanına gelen ve “Beni Ebru gönderdi” diyen Celal Y. gözaltına alındı.

Celal Y. parayı kendisine Mehmet E. isimli kişinin verdiğini söylemesi üzerine aynı mahallede bulunan bir taksi durağı yakınında adı geçen zanlı da yakalandı.

POLİS HER YERDE KADIN SATICISINI ARIYOR

Celal Y. ve Mehmet E. ‘fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama’ ve ‘görevli memura rüşvet verme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran ve polislere rüşvet teklif eden Ebru adındaki firari kadın satıcısını yakalanması için çalışmalar sürüyor. (İHA-DHA)