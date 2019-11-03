Rapor kabul edilirse 34 bin 500 ağaç kesilecek

Akçaova ve Teksen sakinleri, köylerini sular altında bırakacak olan barajla ilgili verilen ilk olumlu ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporu sonrası 11. Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, bölge halkının talebini yerinde buldu ve olumlu ÇED raporunu iptal etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararı temyize götürdü. Danıştay 6. Dairesi de bakanlığın temyiz başvurusunu reddetti.

DSİ’DEN YENİ ÇED RAPORU

Devlet Su İşleri, Danıştay’ın bu kararının ardından yeni bir ÇED raporu hazırladı. ÇED sürecini yeniden başlatan DSİ, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Baraj inşaatıyla ilgili hazırlanan yeni raporda 1 milyon 691 bin 595 metrekarelik bir orman arazisinin su tutma havzası içerisinde kaldığı belirtildi.

BARAJIN MALİYETİ 263 MİLYON LİRA

Baraj için 34 bin 500 ağacın kesileceği ifade edilen raporla ilgili 21 Kasım Perşembe günü inceleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Rapor kabul edilirse Macar meşesi, sapsız meşe, Istranca meşesi, gürgen, kayın, kızılağaç, akça ağaç, dişbudak, kestane, titrek kavak gibi ağaçların bulunduğu geniş bir ormanlık arazi sular altında kalacak. Sungurlu Barajı için toplam 263 milyon 82 bin lira harcanacak.