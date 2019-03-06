Kandil hangi güne denk geliyor? 2019 kandil günleri: Regaib kandili ne zaman?

2019 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili ibadetlerle, dualarla karşılanacak. Üç ayların başlangıcı ve müjdecisi olan Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet İşleri’nin resmi sitesinde edilinen bilgiye göre 2019 Regaib Kandili’nin tarihi…

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 dini günler takvimiyle tüm kandillerin tarihi vatandaşlara duyurulmuştu. Buna göre, Regaib Kandili 7 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Kandiller Geçici ve Mukaddes Zamanlar olarak da adlandırılan üç aylar ise 8 Mart Cuma günü itibariyle başlayacak.

REGAİB KANDİLİ’NDE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ankara’da Beştepe Millet, Diyarbakır’da Kurşunlu, Giresun’da Sarayburnu, Bursa’da Ulu, Konya’da Hacı Veyiszade ve Kapu ile İstanbul’da Fatih ve Eyüp Sultan camilerindeki özel programda, Kur’an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbn Ömer’in rivayeti ve İmam Şafii’nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15’inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini belirtti.

REGAİP KANDİLİ İÇİN GÖRSEL ŞÖLEN

Çamlıca Camii Regaib kandiline denk gelen 7 Mart'ta ibadete açılacak. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ün DHA'ya açıkladığı açılış tarihi öncesi Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı. Farklı renklerde aydınlatılan Camii ile Yeşilay Haftası nedeniyle yeşil renkle ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görsel şölen oluşturdu. Boğazın birçok noktasından görülen renk cümbüşü İstanbulluların ilgisini çekti.

DİĞER KANDİL GÜNLERİ

Miraç Kandili: Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem'in Miraç hadisesini yaşadığı gecedir. Recep ayının yirmi yedinci gecesi kutlanır. Miraç Kandili 2019 yılı itibariyle 2 Nisan salı gününe denk gelmektedir.

Berat Kandili: Kur-an'ı Kerim'in Levh-i mahfuzdan Dünya semasına indirildiği gecedir. Şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Kandili 2019 yılı itibariyle 19 Nisan cuma gününe denk gelmektedir.

Kadir Gecesi: Kadir Gecesi Ramazan ayı içinde kutlanan ve “bin aydan daha hayırlı olduğu” Kur'an-ı Kerimde açıklanan bir gecedir. Kadir kelime olarak; değer, kıymet ve itibar anlamlarına gelir. Bu gece melekler Allah'ın emriyle yeryüzüne iner ve müslümanlara dua ederler. Fecir zamanına kadar devam eden Kadir Gecesi, Allah katında kadir ve kıymeti pek yüksek olan bir gecedir. Kadir Gecesi 2019 yılı itibariyle 31 Mayıs cuma gününe denk gelmektedir.

Mevlid Kandili: Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahü Aleyhi Ve Sellem'in dünyaya geldiği gecedir. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Mevlit Kandili 2019 yılı itibariyle 8 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.