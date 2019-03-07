Kısa ve öz kandil mesajları! Regaip Kandili mesajları 2019: Sosyal medyaya özel resimli, anlamlı kandil mesajları…

Bu gece üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili İslam alemi tarafından idrak edilecek. Hicri takvime göre Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan gece olarak bilinen Regaip Kandili Müslümanlar tarafından büyük bir önem arz ediyor. Sizlerde bu kutsal ve önemli günü resimli kandil mesajları ile kutlayabilirsiniz. İşte en anlamlı, kısa ve öz kandil mesajları…



KANDİL MESAJLARI

Allah’ım! Recep ve Şaban’ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan’a ulaştır. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ım! Bizleri Regaip’le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan’ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…

İslam’ın nurlu yüzü kalbine dolsun makamınız cennet, Hz. Muhammed (sas) komşunuz olsun günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaib Kandiliniz mübarek olsun.

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ise kabul etsin. Amin! Hayırlı kandiller…

Taşı mücevher, toprağı insan eden Allah’ım! Zerreyi güneş, damlayı deniz eden Allah’ım! Herkesin sıkıntısını çözen, zorluklarını kolaylaştıran Allah’ım! Bizlere razı olacağın, sana layık ameller işlemeyi nasip eyle… Kandiliniz mübarek olsun.



Tüm Müslüman aleminin mübarek Regaib Kandili’ni kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık’ nasip etsin.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaib Kandiliniz mübarek olsun…

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.