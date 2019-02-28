Regaip kandili tarihi: Üç aylar ne zaman başlayacak? Kandillerin tam tarihi..

Müminler için önemi büyük olan üç aylara ve Regaip Kandiline kısa bir süre kaldı. Hicri takvime göre belirlenen üç aylar başlangıcı ve kandil tarihleri her yıl değişiyor. Allah’ın rahmet ve bereketinin en çok olduğu bu özel günleri en güzel şekilde değerlendirileceği üç ayların, Regaip kandilinin ve tüm kandillerini tarihi…

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 dini günler listesini incelediğimizde Regaib Kandili'nin 7 Mart Perşembe günü idrak edileceği görülüyor. Regaib Kandili üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir ve hemen ertesi gün bu hayırlı aylar başlar. 2019 yılının üç aylar başlangıcı 8 Mart Cuma'dır. Ramazan ayının başlangıcı ise 6 Mayıs Pazartesi günü.

2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

2 Nisan 2019 Cuma günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.