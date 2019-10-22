Rehabilitasyon için gittiği kursta cinsel istismara uğradı

Ankara’da yaşayan 17 yaşındaki M.Ş., iki yıl önce bir arkadaşının cinsel istismarına uğradı. Ailesi, psikolojik tedavi gören kızlarını, yaşadığı travmayı atlatması için saz kursuna gönderdi.

İKİ YIL ARAYLA İKİNCİ KABUS

Saz öğrenmeye başlayan genç kız, kurs öğretmeni E.M.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. 38 yaşındaki öğretmen hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı. Anne N.D. “Adalet yerini bulana kadar bunun peşindeyim, mücadelemi vereceğim” dedi.

ZORLA İŞYERİNİN DEPOSUNA GÖTÜRDÜLER

M.Ş.’nin yaşadığı cinsel istismar olaylarının ilki iki yıl önce meydana geldi. M.Ş., annesinden ayrı olan babasının yanına gitmek için akşam saatlerinde dolmuşa bindi. Araçta kendisine bir miktar borcu olan B.Y. (19) ile karşılaştı. İddiaya göre, B.Y., borcunu ödeme vaadiyle M.Y.´yi iş yerine götürdü. İş yerinde olan İ.D. (38) ise arkadaşı S.A. (30) ve B.Y.’nin yardımıyla, zorla araca bindirdiği M.Ş.’yi başka bir işyerinin deposuna götürdü. M.Ş.’ ye S.A., cinsel istismarda bulundu. (DHA)