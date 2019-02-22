Rehin komutana kritik görev

'Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin yargılandığı Genelkurmay Çatı davasında mağdur tanık sıfatıyla ifade veren Sevindik, 15 Temmuz’da Genelkurmay'da bulunduğunu, bina içinden gelen sesler üzerine dışarı çıktığında tam teçhizatlı askerlerin üzerine silah doğrultarak kendisini etkisiz hale getirdiğini anlatmıştı.

Sevindik, bir süre sonra darbecilerin içinden birinin, ‘Tamam bu iş bitti, sıkıyönetim ilan edildi. Herkes hesabını verecek' dediğini belirterek, daha sonra helikopterle Akıncı Üssüne götürülüp sabaha kadar rehin tutulduğunu söylemişti. Sevindik, darbecilerden şikayetçi de olmuştu.