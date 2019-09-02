‘Rejim yaptığı saldırıları derhal durdurmalı’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Konya’da Klasik Düşünce Okulu tarafından İslam’da Dini Düşüncenin Teşekkülü temasıyla düzenlenen programa katıldı. Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kalın Suriye rejimi tarafından İdlip’e yapılan saldırıların derhal durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Rejimin İdlip’e saldırılarının devamı halinde bölgede yeni bir insani dramın yaşanacağını belirten Kalın, “Çünkü İdlip çatışmasızlık bölgesinden biri olarak Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde güvenliği sağlamak amacıyla sınırları belirlenmiş bir bölge. Burayı da rejimin toprak elde etmek amacıyla terörist unsurlar var bahanesiyle yaptığı saldırıları derhal durdurmalı. Aksi halde burada yeni bir insani dramın yaşanması kaçınılmaz olacak. İdlip mutabakatı riske girecektir. Biz bunları arzu etmiyoruz. Bu yönde hem Rusya’nın hem de İran’ın gerekli telkinleri Suriye rejimine de yapmasını bekliyoruz” dedi.

“SURİYE’DE SİYASİ SÜRECİN DAHA FAZLA GECİKMEDEN HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKİR”

Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Rusya, İran ve Türkiye üçlü zirvesinin gerçekleşeceğini ve İdlip meselesinin ele alınacağını belirten İbrahim Kalın, “Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya’ya yaptığı ziyarette İdlip konusu etraflı bir şekilde ele alındı. Bu ayın 16’sında da Ankara’da yine Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye, Rusya, İran üçlü zirvesi yapılacak. Cumhurbaşkanımızın, Putin’e ilettiği mesaj geçen yıl vardığımız İdlip Mutabakatı’nın aynen uygulanması. Bu süre zarfında ayın 16’sında yapılacak zirvede de bu konu etraflı bir şekilde ele alınacak. Zaten nihai olarak çözüm Suriye’de siyasi sürecin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade eden Kalın, “Bunun için Anayasa Komisyonu kurulması bir geçiş hükümetinin kurulması, seçimlere gidilmesi gibi seçenekler var. Hem Astana süreci hem de Cenevre süreci gibi konular hayata geçirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.