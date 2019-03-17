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Rekortmen koyun, bu kez 5 kuzu doğurdu

Çanakkale’nin Biga ilçesi Kozçeşme Köyü'ndeki bir koyun tek seferde 5 kuzu doğurdu. Koyunun sahibi İrfan Uçar, koyununun bu güne kadar 5 doğumda toplam 18 kuzu dünyaya getirdiğini ve ilk doğum yaptığında da bu seferki gibi 5 kuzu doğurduğunu söyledi.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
11:18 -
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Rekortmen koyun, bu kez 5 kuzu doğurdu

Edinilen bilgilere göre, Kozçeşme köyünde yaşayan belediyeden emekli İrfan Uçar’ın 15 koyunundan bir tanesi 3 gün önce doğum yaptı. 5 kuzunun dünyaya geldiği doğum Veteriner Hekim Yüksel Turhan’ın müdahalesi ile gerçekleşti. Doğumdan 2 gün sonra kuzulardan bir tanesi hayatını kaybetti.

TOPLAM 18 KUZU DOĞURDU

Koyunlarının bugüne kadar toplamda 18 kuzu dünyaya getirdiğini belirten İrfan Uçar; “Koyunumuz 3 gün önce sağlıklı bir şekilde doğum yaptı. Doğum öncesi hemen veterinerimize haber verdik. Maalesef 2 gün sonra bir kuzumuz hayatını kaybetti. Şuan anneleri onları besliyor. Bu koyunumuzun 5’inci doğumu. Toplam 18 kuzu doğurdu. İlk doğumunda da 5 tane kuzu doğurmuştu” dedi.

Veteriner Hekim Yüksel Turhan’ın müdahalesi ile gerçekleşen doğumda, koyun 5 kuzu dünyaya getirdi.

KOYUN

Birçok yabani türü bulunan koyun tahminen 6000 ila 8000 yıl önce evcilleştirilmiş olup, köpeğin yanında en eski ev hayvanlardandır. Erkeklerde her zaman bir çift boynuz bulunurken, dişilerde bazen bulunur. Boynuzlardaki boğumlar yaş hesaplamasında kullanılır.
Koyun, yılda 2 kez ve her defasında 1-2 yavru doğurur. Çiftleşmenin ardından gebe kalınma durumuna göre ortalama 5 ay içerisinde doğum yaparlar. Koyunda gebelik 150 gün kadar sürer. İkiz doğumlarda ise bu süre birkaç gün daha kısa olmaktadır. Koyunların ömürleri 10 ila 12 yıl arasıdır.

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