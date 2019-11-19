‘Rektör katılıyor’ diye sempozyuma alınmayan öğrenciler coplandı

Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesinde ‘Mektebi Mülkiye Sempozyumu’ düzenlendi. Sempozyuma okulun rektörü Erkan İbiş’in katılacağı gerekçe gösterilerek öğrenciler içeri alınmadı. Durumu protesto edip sempozyuma katılmak için ısrar eden öğrenciler güvenlik görevlilerinin saldırılarına uğradı. Öğrencilerin okul koridorunda güvenlik görevliler tarafından coplanması ise kameralara yansıdı.

GÜVENLİKLERDEN SONRA BİR SALDIRI DAHA

Sempozyuma alınmayan öğrencilere güvenlik görevlilerinin ardından sağ görüşlü gruplarca da saldırı düzenlendi. Uğradıkları saldırıyla ilgili açıklama yapan öğrenciler, “Bugün de gördünüz burada hiçbir şey yokken bir anda toplanıp arkadaşlarımıza saldırdılar. Güvenlik görevlilerinin ne kadar geç geldiğine şahit oldunuz. Kapının önünde bekleyen polisin ne kadar geç geldiğine siz de şahitsiniz. Bu okulu savunmak hepimizin boynunun borcu” dedi.