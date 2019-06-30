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Rektör yasak koymuştu! ODTÜ’de İmamoğlu pankartı

ODTÜ mezuniyet törenine bu yıl Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimleriyle ilgili 20 lira örneği damga vurdu. ODTÜ'lü öğrenciler ''Bu pankartın dörtte biri sahte'' yazılı pankart taşıdı. ODTÜ rektörü töreni medyanın izlemesini yasakladı.

Zekeriya ALBAYRAK
19:24 -
Haberler Gündem
Rektör yasak koymuştu! ODTÜ’de İmamoğlu pankartı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezuniyet töreni Devrim stadyumunda yapıldı ve her yıl olduğu gibi yine renkli sahneler yaşandı. ODTÜ öğrencilerinin geçen yıl taşıdığı ve 4 öğrencinin tutuklanmasına neden olan ”Tayyipler Alemi” pankartı nedeniyle yaşanan tartışmalar sonucu bu yıl rektörlük, gazetecilerin töreni izlemesini yasakladı ancak sosyal medyayı unuttu.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak – Sözcü

ODTÜ’de yapılan mezuniyet törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu çağrıştıran pankart damga vurdu. ODTÜ’lü öğrenciler ”Bu pankartın dörtte biri sahte” yazılı bir döviz taşıdı. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir seçiminin iptal edilmesi ancak aynı zarf içinde bulunan diğer üç seçime ilişkin oy pusulalarının geçerli sayılması üzerine cebinden 20 lira çıkarıp, ”Bu 20 liranın 5 lirası sahte, 15 lirası değil” demişti.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak – Sözcü

YASAKÇI ZİHNİYET

Geçen yıl ODTÜ mezuniyet töreninde taşınan ”Tayyipler Alemi” yazılı pankarta ilişkin dört öğrenci ve pankartı bastığı belirlenen bir kişi hakkında, ”Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan dava açılmış 4 öğrenci de bir ay tutuklu kalmıştı.

Fotoğraf: Zekeriya Albayrak – Sözcü

Bu olayla ilgili tartışmalar nedeniyle bu yıl ODTÜ mezuniyet törenine basın mensupları alınmadı. Kapıdan çevrilen gazetecilere görevlilerce ”Rektörlük talimatı ile tören medyaya kapalı” açıklaması yapıldı. Rektörlük töreni basına kapatırken, mezun olan öğrenciler ve ailelerinin sosyal medyadan yüzlerce kare fotoğraf paylaştı. Öğrenciler yasak kararı alan rektörlüğü de protesto edip çektikleri fotoğrafları gazetecilerle paylaştı.

Son güncelleme: android-time 19:28 30.06.2019
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