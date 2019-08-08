Rektörden sigara için öğrencilere, ‘Bu yıl zor geçecek sizin için’ esprisi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Twitter hesabından, ‘YKS tercih sonuçları tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Üniversitemizi kazanan gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyorum’ şeklinde paylaşımda bulunan Prof. Dr. Ünal, eğitim fakültesi önünde sigara içen 2 öğrencinin fotoğrafını ise, “İkinizin kimliğini de tespit ettim. Bu yıl zor geçecek sizin için. Hoş geldiniz arkadaşlar” notuyla paylaştı.

‘KANKANA SÖYLE BİRAZ DAHA ÇALIŞSIN’

Bir öğrencinin, arkadaşının YKS’de Akdeniz Üniversitesi’ni tercih etmek istediğini belirterek, “Hocam kankam Akdeniz’e gelecek ama sıralamada ufak bir sorun var, sıralamalar sabit mi? Bence pazarlık yapabilir miyiz, ayağımız alışsın, seneye de kardeşimi getireceğim” paylaşımına Rektör Prof. Dr. Ünal, “Kankana söyle biraz daha çalışsın” cevabını verdi.

Üniversiteden mezun olan bir öğrencinin “Hocam bir tebriğinizi almak isteriz” paylaşımına “Bir değil çok tebrik ederim”, bir başka öğrencinin “Hocam kütüphanede konuşmak yasaktır yazılı dev pankart yaptırıp kütüphaneye astırtabilir miyim?” paylaşımına da “Olur” diye yanıt verdi.

KÜTÜPHANEDEN KİTAP ÇALAN ÖĞRENCİYE; ‘BENCE MAHSURU YOK’

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, bir öğrencinin paylaşımına verdiği cevapla da güldürdü. ‘Markus Vinikyus’ adlı hesaptan paylaşım yapan bir öğrenci, üniversite kütüphanesinden aldığı ‘Kitle İletişim Kuramları’ adlı kitabın fotoğrafını paylaşarak, “Hocam bu kitabı kütüphaneden çaldım. Mezun olduğum için bana vermiyorlardı. Okuyup bırakacağım, hakkınızı helal edin” diye yazdı. Prof. Dr. Ünal ise “Benim için sorun değil de lazım olan başka arkadaşların ne yapacak?” diye cevap verdi.

Başka bir öğrencinin üniversitenin Meltem Mahallesi giriş kapısındaki Türk bayrağının güneşten solduğunu bildirmesi üzerine de Prof. Dr. Mustafa Ünal, yeni bayrağın fotoğrafını paylaşarak verdiği cevapta “Hemen değiştirildi” dedi.

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)