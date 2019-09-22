Rektörden tepki çeken Neslican paylaşımı

Daha önce 3 kez yendiği kansere 4. defa yakalanan ve verdiği savaş ile simge haline gelen Neslican Tay, bu mücadele sırasında sol bacağını da kaybetmiş ama pes etmemişti. 20 yaşındaki Neslican Tay, hastalığı nedeniyle bir süredir de İstanbul’daki özel bir hastanede yoğun bakımda bulunuyordu. Neslican, kansere karşı verdiği mücadeleyi geçtiğimiz Cuma günü kaybetti ve yaşamını yitirdi. Acı haberin ardından Türkiye yasa boğulurken binlerce insan sosyal medya üzerinden taziye mesajı paylaştı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Neslican’ın kanserle mücadelesi ve yaşama azminden övgü ile bahsedilen mesajların yanında Neslican’ın yaşam biçimini ve mücadelesini küçümseyen mesajlar da paylaşıldı. Tepki çeken bu olumsuz mesajlardan biri ise Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan geldi. tepki çeken bir paylaşımında Tarhan, Neslican’ın seküler dünyanın rüzgarına kapıldığını, ancak ölümle yüzleşebilmesi gerektiğini savunurken, Neslican’ın dinlerin teselli gücünden faydalansaydı, kanseri düşman gibi görmeyeceğini ileri sürdü.

Neslican’ın ölümünde bile laiklik düşmanlığı yapan Tarhan, “#neslicantay kızımız çok çile çekti ama ümidini kaybetmedi, Ölümle yüzleşebilseydi #ölümbilinci ne sahip olsaydı, seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarına kapılmasaydı dinlerin #hayataanlamkatma ve #teselligücü nden faydalanabilseydi hastalığı düşman gibi görmezdi diye düşündüm” diye yazdı.