Rektörün aracına savcılık soruşturması

Aracı geri çeken firma, Üniversite'ye gönderdiği ihtarnamede, “Aracın özel işlerde kullanıldığı” iddiasında bulundu. “E.N. Klass” firması tarafından yapılan açıklamada, Audi A6 aracın, Rektör Uzun'un ifadesinin aksine, kendilerince iadesinin istendiği vurgulandı. Firmanın, aracın iadesi için Üniversite'ye yolladığı 1 Şubat 2019 tarihli ihtarnamede, Rektör'ün aracı özel işlerinde kullandığı savunuldu.

İhtarname üzerine Bartın Üniversitesi, Audi A6 makam otosunu 1 Şubat 2019 tarihinde firmaya iade etti. Firma yetkilileri, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Sayın Rektörün ‘geri çekme yok, aracı iade ettik' şeklindeki ifadesi, şirketimizi zan altında bıraktığından cevap hakkı doğdu'' dediler. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı ise araçla ilgili medyada çıkan haberler üzerine Rektörlük hakkında soruşturma başlattı.