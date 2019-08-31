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Resepsiyonda dikkat çeken fotoğraf

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da resepsiyon verdi. Resepsiyonda Erdoğan ve Akşener'in fotoğrafı güne damga vurdu.

08:39 -
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Resepsiyonda dikkat çeken fotoğraf

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilen resepsiyonda konuştu.

Resepsiyona siyasi parti temsilcileri, kabine üyeleri, yabancı misyon şefleri, medya temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Erdoğan çifti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Katılanlar arasında en çok dikkat çeken isim İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener ve Erdoğan'ın el sıkışmaları kameralara yansıdı.

Perinçek de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkışanlar arasında yer aldı.

Katılanlar arasında dönemin başbakanı Tansu Çiller de vardı.

Bahçeli ve Erdoğan da el şıkıştı

Son güncelleme: android-time 08:58 31.08.2019
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