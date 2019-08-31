Resepsiyonda dikkat çeken fotoğraf

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilen resepsiyonda konuştu.

Resepsiyona siyasi parti temsilcileri, kabine üyeleri, yabancı misyon şefleri, medya temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Erdoğan çifti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.