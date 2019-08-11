Resimli, değişik, anlamlı bayram mesajları! Mutlu bayramlar…

İslam alemi bir yılda iki kez bayram kutluyor. Yılın ikinci bayramı olan Kurban bayramına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban bayramı 4 gün boyunca dünyanın dört bir yanında büyük bir coşku içinde kutlanacak. İşte resimli, değişik, anlamlı bayram mesajları…

EN FARKLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabul olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız kutlu olsun.

Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın bayramın kutlu olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yinede mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Hatırlamanın ve paylaşmanın insanlar üzerindeki etkisinde manevi rolü olan bayramınızı en içten duygu ve hassasiyetlerimle kutlarım. Kurban bayramınız mübarek olsun.

Bizi diğer milletlerden ayıran ve milletçe ortak duygu ve düşünce dünyamıza derinlik katan bayramlardan biri daha geldi. Mübarek kurban bayramımızın sağlık, esenlik ve güzellikler getirmesini dilerim.

Müslüman müslümana her gün bayram tadında yaklaşmalı ve aynı heyecanı hissetmelidir. Bu hassasiyet ve farkındalığı taşıyacağımız nice bayramlara…

İslam coğrafyasına gelecek huzurun mimari olması adına dua ettiğimiz mübarek kurban bayramımızı heyecan ve muhabbetle kutluyorum.

Kurban Bayramı vesilesiyle tüm samimi dualarınızın rabbimize ulaşmasını diliyor, hayırlı bayramlar temenni ediyorum

Bayramımızı heyecan ve sevgiyle karşılıyor, bu duyguyu beraber yaşamak için sizlerinde kurban bayramını kalbi hassasiyetlerimle kutluyorum.

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar…

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban bayramınız hayırlara vesile olsun.

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban bayramınız mübarek olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!