Resimli kandil mesajları! Mevlid Kandili mesajları ve sözleriyle sevdiklerinizin kandilini kutlayın…

Bilindiği gibi İslam alemi için kandiller büyük bir önem arz eder. Müslümanlar kandillerde ibadetlerini ve dualarını edip büyük sevap kazanıyorlar. Bu cuma gecesi ise Mevlid Kandili idrak edilecek. Biz de bu hayırlı günde sevdiklerinize göndermeniz için en güzel Mevlid Kandili mesajlarını derledik.

KANDİL MESAJLARI

Mevlid Kandili mesajları ile bu mübarek gecenin sevinci sevdiklerinizle paylaşın. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğumu nedeniyle idrak edilir. Bu özel günde Efendimizi salat-ü selamlar ile anarken aynı zamanda bu coşkunuzu sevdiklerinize göndereceğiniz kandil mesajları ile yaşayabilirsiniz.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Kandiliniz mübarek olsun.



Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir gecede doğsun ki Duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.



Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..