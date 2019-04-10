Resmi tatil tarihleri: Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman? İşte bayram tarihleri…

2019 yılının resmi tatiller listesi belli oldu. Tüm resmi tatiller ile birlikte Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi de belirlendi. Peki Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte tüm resmi tatiller listesi ve bayram tatilleri…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı: Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan açıklamaya göre bu sene Ramazan Bayramı 4 Haziran 2019 salı günü başlıyor.

Yani 03 Haziran pazartesi günü arefe 04 Haziran salı günü ramazan bayramı birinci günü, 05 Haziran çarşamba günü ramazan bayramı ikinci günü, 06 Haziran perşembe günü ramazan bayramı üçüncü günü olacak.

Geçtiğimiz senelere bakacak olursak 2019 Ramazan Bayramının 9 gün tatil olması bekleniyor. İlerleyen günlerde bakanlar kurulu tarafından yapılan açıklamayla birlikte konu netlik kazanacak. Böylelikle aşağıda belirttiğimiz günlerde resmi tatil olacak.

01 Haziran Cumartesi

02 Haziran Pazar

03 Haziran Pazartesi (Arefe)

04 Haziran Salı

05 Haziran Çarşamba

06 Haziran Perşembe

07 Haziran Cuma

08 Haziran Cumartesi

09 Haziran Pazar

Kurban Bayramı: 10 Ağustos cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos pazar Kurban Bayramı 1.günü 12 Ağustos pazartesi Kurban Bayramı 2.günü 13 Ağustos salı Kurban Bayramı 3.günü ve 14 Ağustos çarşamba Kurban Bayramı 4.günü olarak belirlendi. Buna göre Kurban Bayramının dokuz günlük tatil olması beklenmiyor.

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı tatili salı gününe denk gelecek. Bu resmi tatili pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma günü İşçi Bayram çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı pazar gününe denk gelecek, ekstra tatil olmayacak.

15 Temmuz: Demokrasi ve Milli Birlik Günü pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

30 Ağustos: Bayram cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 Ekim: Bayram salı günü kutlanacak tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.