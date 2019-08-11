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Resmi tatillerin büyük bölümü geride kaldı! 2019 resmi tatiller listesi…

Ramazan bayramını geride bıraktığımız, Kurban bayramını kutladığımız günlerde 2019 yılının geri kalanındaki resmi tatil günleri merak konusu oldu. Büyük bölümünün geri de kaldığı resmi tatiller arasında geriye hangi günler kaldı? İşte 2019 yılı resmi tatiller listesi...

13:14 -
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Resmi tatillerin büyük bölümü geride kaldı! 2019 resmi tatiller listesi…

2019 yılında toplam yapılacak 121 gün resmi tatilden büyük bölümünü geride bıraktık. 121 gün resmi tatilden, 104'ünü hafta sonu tatil günleri oluştururken; 17’sini cumartesi ve pazara denk gelmeyen günleri kapsıyor. Haberimizin devamından 2019 resmi tatilleri listesine ulaşabilirsiniz…

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ TATİLLER

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi
04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)
05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)
06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

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