Restorasyonunu yapacağı tarihi hamamda asılı bulundu

Barış Mahallesi´nde oturan inşaat ustası İbrahim A., Cuma günü akşamı dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Tüm aramalara rağmen İbrahim A., bulunamadı.

Yakınları, dün gece saatlerinde İbrahim A.´nın son işi olan fiyat teklifi hazırlamak üzere fizibilite raporu için çalışma yaptığı Atatürk Mahallesi Okul Sokak´taki restorasyonu yapılması planlanan tarihi Gavur Hamamı´na gitti. Yakınları, İbrahim A.’nın iple asılı cesedini buldu.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, `mektup bırakmış mı?’diye sordu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evli ve 1 çocuk babası İbrahim A.’nın cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bunalıma girip intihar ettiği üzerinde durulan İbrahim A.’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA