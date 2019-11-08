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Resulayn’da yakalanmışlardı! YPG’li teröristler tutuklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı'nda, 28 Ekim'de Resulayn kentinin Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmanın ardından yakalanan 10 YGP'li terörist, Mardin'de, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

23:17 -
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Resulayn’da yakalanmışlardı! YPG’li teröristler tutuklandı

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YGP ve IŞİD’e yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı’nda yakalan 10 YPG’li terörist, Mardin’de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mardin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin 28 Ekim günü Suriye’nin Resulayn kentinin Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışmada yakalandıkları belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

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“28 Ekim 2019 tarihinde Kızıltepe Akdoğan 12’nci Hudut Bölük Komutanlığı’na, Suriye ülkesi Rasulayn bölgesine 20 kilometre mesafede bulunan Mebrukiye bölgesinde çıkan çatışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan 10 PYD/YPG örgüt mensubu, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Ekiplerine teslim edilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine atılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir.”  DHA

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