Resulayn’daki teröristlerin kaçış anları böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin de katıldığı Fırat’ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı, planlandığı gibi devam ediyor.

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Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPG´li terörislerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekâtta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Rasulayn’a ilerlemeye başladı. Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn’a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn’da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

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Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor. Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

DHA