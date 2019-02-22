Son dakika… Reyhanlı katliamının bir sanığı daha yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013’te yapılan iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından “Hakan” kod adlı Aykan Hamurcu’nun Samandağ ilçesine gittiğini belirledi.

Bu bilgi üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Samandağ karayolunda bir otomobil ile giden Hamurcu’yu gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen Hamurcu’nun sorgusuna başlandığı belirtildi.

Hain saldırıların planlayıcısı olan Yusuf Nazik de geçtiğimiz yıl MİT’in başarılı operasyonu ile Suriye’de yakalanıp Türkiye’ye getirilmişti. Nazik’in yargılanması Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Daha önce yakalanan ve aralarında Nasır Eskiocak’ın da bulunduğu 9 kişi 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

ajanslar