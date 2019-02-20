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Reyhanlı’daki Afrin Çayı’nda 3 kadın cesedi bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu. Kadınların ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

13:30 -
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Bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Davutpaşa Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı yatağında 3 kadının cesedini görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi ile giden jandarma görevlileri, Suriyeli olduğu değerlendirilen 3 kadının cesedini buldu. Yaşları 50-60 yaş arasında olduğu belirtilen kadınların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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Son güncelleme: android-time 13:41 20.02.2019
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