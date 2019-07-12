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Reyhanlı’daki patlamayla ilgili yeni gelişme!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı.

17:30 -
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Reyhanlı’daki patlamayla ilgili yeni gelişme!

İlçede 5 Temmuz’da meydana gelen patlamaya ilişkin 22 kişiyi gözaltına alan polis, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde yaptığı çalışmalar sonucunda bir zanlıyı daha yakaladı. Daha önce şüphelilerden 12’sinin sınır dışı edildiği, 5’inin tutuklandığı, üçünün ise serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında, emniyetteki 3 şahsın daha işlemleri tamamladı.

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Adliyeye sevk edilenlerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, patlamayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. AA

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