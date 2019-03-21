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Rezidanstan düşen kızın kimliği belirlendi: Arkadaşı gözaltında

İstanbul Küçükçekmece'de 14 katlı bir rezidansın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden genç kızın, babasının teşhis etmesiyle 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı gece evde bulunan ve Ebru Erdem‘in düşmesinin ardından kaçan Serdar T. polise teslim olarak, "Pervazın üzerinde oturuyordu ben bir şey yapmadım. Bir anda düştü korktum kaçtım" dedi.

Tugay SADAY
12:51 -
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İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi’ndeki 20 Mart gecesi, 14 katlı bir rezidansın 9’uncu katındaki 97 numaralı daireden düşerek hayatını kaybeden genç kızın babasının teşhis etmesi sonucu 18 yaşındaki Ebru Erdem’e ait olduğu ortaya çıktı. Ebru Erdem'e ait cesedin üzerindeki kesiklerin düşmeden kaynaklı kemik batması olduğu değerlendirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ebru Erdem’in kesin ölüm nedeni hazırlanacak rapordan sonra ortaya çıkacak.

Öte yandan olayla ilgili olarak genç kızın düştüğünü güvenlik görevlilerine söyleyen ve ardından öldüğünü anlayınca yarı çıplak vaziyette taksiye binip kaçan Serdar T. gözaltına alındı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Serdar T. “Evi günlük olarak kiraladık. Ben bir şey yapmadım. Pervazın üzerinde oturuyordu, bir anda aşağı düştü. Korktuğum için kaçtım” dedi.
Serdar T.’nin polisteki sorgusu sürüyor.

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Son güncelleme: android-time 13:02 21.03.2019
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