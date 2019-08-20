Riskli alan ilan edilen Gaziosmanpaşa’da yüzler güldü

Gaziosmanpaşa'ya bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin birlikte sürdürdüğü kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında pek çok bina için riskli yapı kararı alınmıştı. Daha önce de 2 kez riskli alan ve kaçak yapı kararlarının yanında acele kamulaştırma kararı da alınan mahallede yaşayanlar, her gün binalarının yıkılma tehlikesi ile günlerini geçiriyor. Son olarak, Gaziosmanpaşa belediyesi evlerden aldığı karotlar ile riskli yapı kararları aldırmıştı. Vatandaşlar ise evlerinin risk içermediğini belirterek dava açmıştı. Mahalleyi sevindiren haber mahkemeden geldi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA İŞLEM YANLIŞ DENİLDİ

İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne ulaşan bilirkişi raporunda işlemin yanlış olduğu belirtilerek, “Riskli yapı raporunun usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmadığı, dolayısıyla yapının riskli yapı olduğunun belgelenmemiş olduğu değerlendirilmiştir” tespitinde bulunuldu.

“RİSKLİ YAPI TESPİTİ MEVZUATA UYGUN DEĞİL”

Kararda, “Davacıların maliki ve hissedarı oldukları taşınmazın yıkımına ilişkin tesis edilen GOP Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2 Ağustos 2018 tarihli ile anılan taşınmazın riskli yapı olarak tespiti işlemine itirazın reddine ilişkin İstanbul 2 No'lu riskli yapı tespitine itiraz değerlendirme heyetinin 23 Temmuz 2018 tarihli kararı ve dayanağı idari işlem olan 6306 sayılı kanun kapsamında yapılan riskli yapı tespiti işlemlerinde hukuka ve mevzuata uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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“İBB İLE KONUYU GÖRÜŞECEĞİZ”

Konu ile ilgili konuşan GOP Barınma Hakkı Meclisi Sözcüsü Korkmaz Aslan, taleplerinin arkasında duracaklarını belirterek, “Hemen hemen bütün saldırıları fiili ve hukuki mücadele ile yavaşlatmayı başardık, bazı bölgelerde ise durdurduk.

Bundan sonra da taleplerimizin arkasında duracağız ve İBB idaresi ile sorunlarımızın çözümü konusunda görüşmeler yapmayı planlıyoruz.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu talebimiz oldu, onun cevabını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.