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Riskli binanın boşaltılması sırasında arbede

İstanbul Ataşehir'de riskli binanın boşaltılması sırasında bina sakinleri ile belediye görevlileri arasında arbede çıktı. Doğalgazı kesmeye çalışan görevli ile vatandaşlar arasında çıkan arbedenin büyümesini çevik kuvvet engelledi.

12:51 -
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Riskli binanın boşaltılması sırasında arbede

İddialara göre Kayışdağı Caddesi üzerinde bulunan apartmana riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Tebligat yapılmasının ardından bu sabah saatlerinde belediye ekipleri çevik kuvvet polisi ile binaya geldi. Gaz ve elektriklerin kesilmesi için çalışma başlatıldı. Bu sırada vatandaşlar görevlilerle tartıştı.

Görevli ile vatandaşlar arasında çıkan arbedenin büyümesini çevik kuvvet engelledi. Daha sonra polis ekipleri eşliğinde binaya giren görevliler doğalgaz ve elektriği kesti. Yıkımın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

İSTANBUL,(DHA)

Son güncelleme: android-time 13:30 13.06.2019
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