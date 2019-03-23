Rıza Akpolat: Kreş sayısını artırıp atanamayan öğretmenlere istihdam yaratacağız

Beşiktaş CHP Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat, stratejik araştırmalar yapıp bu araştırmalardan çıkan sonuçlara yönelik projeler ürettiklerini, bunların Beşiktaş ve ülke gündemi için önem taşıyan, çözüm odaklı projeler olduğunu ifade etti.

Akpolat, Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan ‘atanamayan öğretmenler' sorunu için de çözümler geliştirdiklerini, istihdam projeleri ile öğretmenlere sahip çıkılacağını kaydetti.

“ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ”

CHP adayı Akpolat, Beşiktaş sınırları içinde sadece 4 adet kreş olduğunu belirterek, kreşlerin sayısını artırarak 17'ye ulaştıracaklarını ve bu kreşlerde eğitim verecek eğitmenlerin atanamayan öğretmenlerden seçilerek yeni bir istihdam yaratacaklarını söyledi.

Kurulacak Öğrenci Çalışma Merkezleri'nde, öğrencilere verilecek kurs ve eğitimlerin yine branşlarına göre atanamayan öğretmenlerden oluşacak bir kadro ile sağlanacağını belirten Akpolat atanmayan öğretmenlerin istihdamını sağlayacak projenin ‘çözüm odaklı' olacacağını söyledi.